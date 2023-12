Cop28, la proposta di Papa Francesco: "Come usare i soldi delle armi"

02 dicembre 2023 a

Il Papa, nel messaggio scritto per la Cop28 sul clima di Dubai letto dal cardinale Pietro Parolin, rilancia la proposta contenuta nell’Enciclica Fratelli tutti: «Con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame».

«Il clima impazzito suona come un avvertimento a fermare tale delirio di onnipotenza. Torniamo a riconoscere, con umiltà e coraggio, il nostro limite quale unica via per vivere in pienezza. Che cosa ostacola questo percorso? - chiede il Pontefice - Le divisioni che ci sono tra noi. Ma un mondo tutto connesso, come quello odierno, non può essere scollegato in chi lo governa, con i negoziati internazionali che "non possono avanzare in maniera significativa a causa delle posizioni dei Paesi che privilegiano i propri interessi nazionali rispetto al bene comune globale. Assistiamo a posizioni rigide se non inflessibili, che tendono a tutelare i ricavi propri e delle proprie aziende, talvolta giustificandosi in base a quanto fatto da altri in passato, con periodici rimpalli di responsabilità. Ma il compito a cui siamo chiamati oggi non è nei confronti di ieri, ma nei riguardi di domani; di un domani che, volenti o nolenti, o sarà di tutti o non sarà«.