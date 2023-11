Papa Francesco ringrazia i ragazzi del circo: "Gioia gratuita"

29 novembre 2023 a

a

a

I giovani talenti che si sfideranno da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre sotto lo chapiteau a Roma Eur in viale Oceano Atlantico 247 all’Italian Circus Talent Festival si sono esibiti dinanzi a Papa Francesco per un insolito spettacolo di allegria e spensieratezza. Il Pontefice si è mostrato divertito e, dopo aver applaudito le performance e aver sorriso con i clown, si è soffermato a parlare con il gruppo di artisti ha augurato loro un prospero futuro e di portare avanti a testa alta questa antica arte che unisce le famiglie e porta a tutti gioia e allegria ed è quello di cui oggi tutti hanno bisogno. “Vorrei ringraziare per questo momento di gioia questi ragazzi e ragazze del Circo - ha detto Papa Francesco - Il circo esprime una dimensione dell’animo umano, quella della gioia gratuita, la gioia semplice, fatta con la mistica del gioco. Ringrazio tanto questi ragazze e questi ragazzi che ci fanno ridere, ma anche ci danno un esempio di allenamento molto forte, perché per arrivare a quello a cui arrivano loro c’è un allenamento molto forte. Ringraziamo con un bell’applauso”.

Da giovedì 30, dunque, inizierà la competizione dei giovani davanti ad una giuria a di esperti del settore. Lunedì 4 dicembre poi alle 20,30, nel corso di una serata di gala, verranno consegnati gli ambiti Circus Talent d’oro, d’argento e di bronzo.