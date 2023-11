Hamas, il leader Sinwar sfida Israele con la visita agli ostaggi nei tunnel

28 novembre 2023 a

Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, avrebbe incontrato alcuni ostaggi israeliani tenuti nei tunnel della Striscia di Gaza. Secondo Canale 12, media israeliano, uno degli ostaggi rilasciati nel fine settimana ha raccontato che Sinwar ha parlato loro in ebraico fluente e li avrebbe tranquillizzati sul fatto che erano al sicuro e che non avevano nulla da temere dopo il rapimento dello scorso 7 ottobre in Israele, tranquillizzandoli che sarebbero stati liberati in uno scambio tra prigionieri. L’episodio, riporta Canale 12, sarebbe stato confermato dal sistema di sicurezza di Tel Aviv.

Anche il fratello di Sinwar, leader del braccio militare di Hamas a Gaza, ha incontrato gli ostaggi detenuti dal gruppo nella Striscia. Anche questa notizia ha conferme ufficiali: la radio dell’Esercito israeliano, citando uno degli ostaggi rilasciati, proveniente da Nir Oz, ha fatto sapere che Muhammad Sinwar li avrebbe incontrati in un tunnel nel quale erano tenuti nelle scorse settimane. Sinwar, considerato il braccio destro del fratello, era stato anche lui coinvolto nel sequestro e nella detenzione di Gilad Shalit, il soldato israeliano tenuto in ostaggio per cinque anni a Gaza e rilasciato nel 2011 in cambio della liberazione di oltre mille detenuti palestinesi, tra cui lo stesso Yahya Sinwar.