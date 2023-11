Ucraina, "avvelenata con metalli pesanti" la moglie di Budanov

28 novembre 2023 a

Marianna Budanova, moglie del capo della direzione principale dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, è stata avvelenata con metalli pesanti che non si usano "né per scopi militari né per quelli domestici". È quanto riferiscono fonti ai media ucraini, che aggiungono che la donna "sta ricevendo cure" adeguate. Già in precedenza Budanov aveva raccontato di vari attentati alla sua vita che erano stati sventati dai servizi segreti di Kiev. Intanto il villaggio ucraino di Kivsharivka, nel distretto di Kupyan, è stato attaccato dalla forza armata russa con una bomba aerea pre-guidata.

Sono stati registrati colpi tra edifici residenziali. Le facciate degli edifici, le finestre e l'area circostante sono state danneggiate ma non si registrano vittime. Ieri, durante il giorno, erano andati avanti i bombardamenti russi sugli insediamenti dei distretti di Chuguyiv e Kupyan. In particolare, Staritsa e Tyche del distretto di Chuguyiv, Synkivka, Ivanivka, Kislivka, Kotlyarivka, Tabaivka, Krokhmalne e Stroivka del distretto di Kupyan sono stati sotto attacco nemico. Nella direzione di Kupyansk, i difensori ucraini hanno respinto 3 attacchi nemici nelle aree di Sinkivka e Petropavlivka.