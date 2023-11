Medio Oriente, Israele rivela i nomi dei prigionieri. Chi verrà liberato

28 novembre 2023 a

L’Associazione dei prigionieri palestinesi ha pubblicato i nomi di 15 donne e 15 giovani che dovrebbero essere rilasciati dalle carceri israeliane oggi nell’ambito dell’accordo sugli ostaggi tra Hamas e Israele. Lo riporta Haaretz. Uno dei prigionieri che dovrebbero essere rilasciati è Marwat al-Azza, giornalista di Gerusalemme Est incriminata lunedì per delle dichiarazioni sui social media, tra cui una che sbeffeggiava un’anziana rapita da Hamas il 7 ottobre. Al-Azza, che lavorava come freelance per Nbc News, è stata accusata di incitamento al terrorismo e di identificazione con un’organizzazione terroristica.

Intanto Hamas avrebbe iniziato a consegnare il quinto gruppo di ostaggi alla Croce rossa. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti egiziani. Il rilascio rientra nel quadro dell’accordo tra Hamas e Israele che ha portato a una proroga di due giorni della tregua nella guerra in corso in Medioriente.