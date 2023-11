New York, “molestie sessuali da Eric Adams”. Guai per il sindaco dem

23 novembre 2023 a

Il sindaco di New York, Eric Adams, sarebbe stato accusato di molestie sessuali nell’ambito di un’azione legale intentata contro di lui in un tribunale della Grande Mela. La notizia sul politico del partito democratico statunitense è stata lanciata da The Messenger. A denunciare il sindaco sarebbe stata una donna, il cui nome non è stato rivelato, che ha presentato un ricorso ai sensi dell’Adult survivors act nel quale Adams verrebbe indicato come imputato.

Assieme al sindaco risulterebbero come imputati anche un ufficio del dipartimento di polizia di New York e la Guardian association della stessa polizia di New York. Nella citazione in giudizio si legge che la querelante sarebbe stata «aggredita sessualmente dall’imputato Eric Adams a New York nel 1993 mentre entrambi lavoravano per la città di New York». Un portavoce del comune della Grande Mela ha spiegato che il sindaco non conosce la querelante. Nuova grana da affrontare per il primo cittadino della città degli Usa, alle prese con diverse critiche e scandali nell’ultimo periodo.