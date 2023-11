Elezioni in Olanda, vince la destra. Sorpresa Wilders: "Governeremo"

23 novembre 2023 a

a

a

"Non possiamo più essere ignorati". Sono le prime parole di Geert Wilders, commentando gli exit poll che lo danno in vantaggio nelle elezioni. Lo riporta il The Telegraaf. "Il Pvv non può più essere ignorato, afferma il leader del partito Invita gli altri partiti a lavorare insieme e a "superare le proprie ombre". Anche il Pvv dovrà farlo, riconosce. Wilders, escluso da molti partiti come partner della coalizione, afferma: "Governeremo". I primi dati ufficiali confermano che il Partito per la libertà è primo con il 23,8% delle preferenze. Testa a testa per il secondo posto tra i Socialdemocratici-Verdi di Timmermans e i liberali di destra del premier uscente Rutte, guidati dalla leader Yesilgoz.

"Cantiere nero": fango di Nardella su Lega-Le Pen, cosa gli ricorda Ceccardi

La notizia è stata commentata da Marine Le Pen su X: "Congratulazioni a Geert Wilder e al Pvv per la sua spettacolare performance alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali. È perché ci sono persone che rifiutano di vedere spenta la fiaccola nazionale che la speranza di cambiamento resta viva in Europa", ha scritto la leader del Rassemblement National. Anche Matteo Salvini ha mandato un messaggio di sostegno e di complimenti “all’amico Geert Wilders” dopo i primi dati emersi. “Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa”, spiega il ministro delle Infrastrutture ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei (tra cui Wilders).