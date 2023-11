Usa, arriva il nuovo missile a lungo raggio PrSM. Addio agli Atacms: fino a dove può colpire

21 novembre 2023 a

Il dipartimento della difesa degli Stati Uniti sta per inaugurare una nuova era nel campo delle armi missilistiche con il Precision Strike Missile (PrSM), destinato a sostituire gli obsoleti MGM-140, noti come Atacms. Questo ambizioso programma, in fase di sviluppo da diversi anni, mira a fornire alle unità di artiglieria da campo un sistema missilistico a lungo raggio, caratterizzato da straordinarie capacità d'attacco. Nella recente dimostrazione presso il White Sands Missile Range nel New Mexico, il PrSM ha superato con successo il suo volo di prova, evidenziando la sua promettente efficacia. L'intenzione è chiara: sostituire gli Atacms, il cui ultimo utilizzo si è verificato nel contesto della guerra in Ucraina, dove hanno fatto il loro debutto dopo ripetute richieste da parte di Kiev.

I risultati preliminari indicano che il nuovo missile a lungo raggio ha risposto in modo ottimale, garantendo una traiettoria di volo precisa, letalità significativa, angolo di ingaggio quasi verticale e altezza di scoppio appropriata. Un rapporto dettagliato sul test è atteso nel mese di dicembre. Sviluppato dalla Lockheed Martin, il PrSM è un missile balistico superficie-superficie progettato per operare in tutte le condizioni atmosferiche. La sua versatilità è ulteriormente evidenziata dalla possibilità di equipaggiarlo con un carico di bombe a grappolo, nonostante la controversa natura di tali ordigni, vietati dalla convenzione dell'ONU del 2008 ma ancora prodotti dagli Stati Uniti.

Il PrSM può essere lanciato sia dall'artiglieria ad alta mobilità M142 (HIMARS) che dal sistema di razzi a lancio multiplo M270A2 (MLRS), ampliando così le opzioni tattiche dell'esercito americano. La variante di base PrSM è progettata per rimpiazzare l'obsoleto arsenale di missili Atacms, consentendo agli Stati Uniti di estendere significativamente la portata e la letalità delle munizioni di precisione a lungo raggio. Con una gittata impressionante di quasi 250 miglia (circa 400 chilometri), il PrSM supera la distanza massima raggiungibile da qualsiasi variante Atacms, che si ferma a circa 300 chilometri. Inoltre, la capacità delle capsule di lancio HIMARS di ospitare due PrSM anziché una sola munizione Atacms raddoppia il volume di fuoco disponibile, confermando il salto significativo in termini di potenza ed efficacia offerto dal nuovo missile PrSM. La corsa agli armamenti va avanti senza fermarsi mai.