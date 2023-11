Russia, Putin vuole il quinto mandato: pronto l'annuncio

15 novembre 2023 a

Vladimir Putin potrebbe annunciare prima della fine dell’anno la sua candidatura alle elezioni presidenziali, in programma il prossimo marzo, per un quinto mandato al Cremlino. È quanto emerge dalla valutazione odierna dell’intelligence britannica, che quotidianamente diffonde analisi sul conflitto in corso in Ucraina dall’invasione russa, il 24 febbraio dello scorso anno. Il 9 novembre il Cremlino ha annunciato che Putin terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno rispondendo anche alle domande dei cittadini, il ‘filo diretto’ con i russi. L’appuntamento era saltato lo scorso anno, «probabilmente perché - evidenzia la valutazione - la Russia aveva subito sconfitte militari importanti in Ucraina nelle settimane precedenti».

E ora «i pianificatori del Cremlino vedranno quasi certamente l’evento come una tappa importante della campagna anticipata da Putin per ottenere un quinto mandato alle presidenziali di marzo 2024», si legge nell’analisi degli 007, che sottolinea come sia «probabile» che il leader russo annunci la sua candidatura «prima della fine del 2023». Putin è tornato, cinque giorni fa, per la seconda volta in un mese, nel quartier generale del distretto militare meridionale a Rostov sul Don. Si tratta «probabilmente di una ripresa dei suoi sforzi continui per presentarsi come candidato ‘patriottico’ prima della campagna elettorale». E sembra difficile che qualcuno, mentre si combatte ancora la guerra in Ucraina, possa infastidirlo con una candidatura alternativa e convincente.