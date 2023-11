Gaza, spaccatura tra Biden e l'intelligence Usa sugli attacchi di Israele agli ospedali

14 novembre 2023 a

La guerra in Medio Oriente va avanti e le posizioni sulle mosse di Israele stanno causando sempre più frizioni. Negli Usa il presidente Joe Biden ha espresso preoccupazione per gli ospedali di Gaza che, secondo le accuse israeliane, Hamas sta usando per coordinare gli attacchi contro lo Stato ebraico. Fonti dell’intelligence americana, a quanto riferisce la Cnn, confermerebbero però le accuse di Tel Aviv, secondo cui Hamas avrebbe una struttura di comando sotto l’ospedale Al-Shifa. Tuttavia, Biden ha espresso preoccupazione per gli ospedali dell’enclave.

Israele stringe il cerchio e si avvicina a ritrovare gli ostaggi. Le prove sull'ospedale

«Spero e mi aspetto che ci saranno azioni meno intrusive nei confronti degli ospedali, siamo in contatto con gli israeliani», il messaggio del presidente. Biden ha spiegato poi che si sta cercando di prendere «questa pausa per affrontare il rilascio dei prigionieri, e anche questo è in fase di negoziazione. Il Qatar è impegnato, quindi rimango un po’ fiducioso, ma gli ospedali devono essere protetti». L’inquilino della Casa Bianca sembra quindi sconfessare la linea portata avanti dal governo di Benjamin Netanyahu e dall’esercito israeliano.