Trump-Kardashian, retroscena inaspettato: il voto per Biden e quel favore sulle star

«Hai votato per Biden e adesso vieni a chiedermi un favore?». Avrebbe risposto così l’ex presidente Usa Donald Trump a Kim Kardashian che gli chiedeva di intervenire per un provvedimento di grazia. Il retroscena è svelato in un’anticipazione del libro di Jonathan Karl «Tired of Winning», in uscita domani. Karl, al terzo libro su Trump, ricostruisce come Kardashian, noto personaggio televisivo e modella statunitense, avrebbe incontrato una prima volta Trump nello Studio Ovale nel 2018 per discutere di una grazia: in quel momento il presidente Usa le avrebbe detto che l’avrebbe aiutata in cambio di un suo interessamento per convincere le stelle del calcio ad andare alla Casa Bianca. Un invito che però nessuna celebrità avrebbe poi accolto.

Così, quando, a presidenza finita, Kardashian gli ha chiesto un appoggio di alto profilo per un’altra richiesta di clemenza, lui le avrebbe risposto in maniera dura: «Diavolo no. Hai votato per Biden e adesso vieni a chiedermi un favore?». In realtà Kim Kardashan non ha mai dichiarato pubblicamente per chi ha votato nel 2020, ma dopo che Biden è stato dichiarato vincitore, ha pubblicato un tweet di Biden e della vicepresidente eletta Kamala Harris insieme a tre cuori blu. Un intreccio complicato tra potere politico e mondo dello spettacolo.