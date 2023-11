Israele minaccia Hezbollah. Beirut come Gaza? Nuovo fronte di guerra ad un passo

11 novembre 2023 a

Mentre va avanti da oltre un mese lo scontro tra Hamas e Israele ora i timori sono sull’allargamento di una guerra su altri fronti. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ammonito Hezbollah a non lanciare una escalation lungo il confine, dopo il discorso del leader del gruppo Hassan Nasrallah: «Hezbollah sta trascinando il Libano in una guerra che appare come possibile. Sta commettendo una serie di errori e coloro che ne pagheranno il prezzo per primi e soprattutto saranno i civili libanesi. Quello che facciamo a Gaza, lo possiamo fare – l’avviso del ministro parlando alle forze militari in un video trasmesso dalle televisioni locali - a Beirut».

Hassan Nasrallah, leader del gruppo libanese terroristico, durante il suo discorso alla nazione trasmesso in diretta tv in occasione della Giornata dei Martiri, ha evidenziato un’escalation del conflitto: «La scorsa settimana, la resistenza in Libano ha intensificato le operazioni contro il nemico israeliano sia a livello qualitativo che quantitativo. In Libano le operazioni continuano dall’8 ottobre nonostante la minaccia nemica rappresentata principalmente dai droni israeliani». La ferma risposta di Israele farà desistere i miliziani?