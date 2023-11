Islanda, scatta lo stato d'emergenza. "Tunnel di magma": scenari da brividi

11 novembre 2023 a

a

a

Le autorità islandesi hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che una serie di potenti terremoti hanno scosso la penisola sud-occidentale di Reykjanes, segnalando l'aumento della probabilità di un'eruzione vulcanica nella regione. "Il capo della polizia nazionale dichiara lo stato di emergenza per la protezione civile a causa dell'intensa attività sismica a Sundhnjukagigar, a nord di Grindavik", ha affermato in una nota il Dipartimento di protezione civile e gestione delle emergenze, come riprota la Cnn.

La polizia ha invitato i residenti a evacuare la città costiera di Grindavík a causa della possibile eruzione vulcanica. Secondo l'Ufficio meteorologico islandese, tra mezzanotte e le 14 di venerdì (ora locale) sono stati registrati quasi 800 terremoti, di cui il più superficiale è avvenuto a una profondità di 3-3,5 chilometri. L'Agenzia di protezione civile islandese ha annunciato che un tunnel di magma che si sta formando potrebbe raggiungere Grindavík. Le autorità islandesi hanno affermato che è impossibile dire se e dove il magma potrebbe emergere in superficie.

La scoperta dell'ultimo studio sui Campi Flegrei: "Cilindro di roccia"

“I terremoti potrebbero diventare più forti di quelli già verificatisi e questa sequenza di eventi potrebbe portare a un’eruzione. Tuttavia, non ci sono ancora segni che il magma si stia avvicinando alla superficie. I suoi progressi vengono attentamente monitorati", ha affermato l'Agenzia per la protezione civile. Le autorità hanno invitato i residenti a evacuare con calma e hanno sottolineato che non esiste alcun pericolo imminente. “Vogliamo ribadire che i residenti devono evacuare le loro case e lasciare la città. Ma vogliamo anche ribadire che non si tratta di un'evacuazione di emergenza, c'è tutto il tempo per prepararsi, mettere in sicurezza le cose e uscire con calma dalla città", ha affermato la Protezione civile.