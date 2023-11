Indi Gregory, il padre Dean svela la verità: minacciato dall'ospedale

08 novembre 2023 a

«Faccio appello al Governo britannico affinché permetta a Indi di andare in Italia prima che sia troppo tardi. Come padre non ho mai chiesto o implorato nulla in vita mia ma ora prego il governo britannico di aiutarmi a salvare la vita di nostra figlia». Questo l’accorato appello di Dean Gregory, il padre della bimba affetta da una rara malattia del Dna mitocondriale.

"Sarà rimosso domani". Indi Gregory, cos'ha deciso il giudice dell'Alta Corte

«È vergognoso che l’ospedale e i tribunali del Regno Unito ignorino semplicemente l’offerta del Governo italiano», ha detto Gregory, dopo la nuova pronuncia del giudice, secondo quanto riferisce Christian Concern, l’organizzazione che supporta i genitori di Indi. «Ho dovuto affrontare ripetute minacce da parte dell’ospedale - racconta - hanno cercato di intimidirmi e di accelerare la morte di Indi, anche quando ci sono ordini del tribunale in sospeso. Non sembra esserci alcuna attenzione o compassione, solo crudeltà verso di noi come famiglia».