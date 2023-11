Medio Oriente, Usa schierano un sottomarino nucleare: scenari agghiaccianti

06 novembre 2023 a

L’esercito Usa ha comunicato di aver schierato un sottomarino con capacità nucleare in Medio Oriente. Gli Stati Uniti non hanno ha fornito altri dettagli, anche se tramite social hanno postato un'immagine che sembra mostrare un sottomarino nel canale di Suez in Egitto. I sottomarini di classe Ohio fanno parte della cosiddetta 'triade nucleare' Usa delle armi atomiche, che comprende anche missili balistici terrestri e bombe nucleari a bordo di bombardieri strategici. Diversi sottomarini di classe Ohio trasportano invece missili da crociera e la capacità di schierarsi per operazioni speciali.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Non è chiaro se il sottomarino che opera ora in Medio Oriente trasporti missili balistici nucleari. Gli Stati Uniti hanno già schierato sottomarini nella regione in passato e hanno annunciato la loro recente presenza con l'aumento delle tensioni in Iran. Intanto le forze armate israeliane hanno annunciato di aver preso il controllo di un avamposto di Hamas a Gaza durante i combattimenti della notte scorsa. In un post su X, l'Idf afferma che l'avamposto era dotato di "posti di osservazione, strutture di addestramento per terroristi e tunnel". Nell'operazione "sono stati eliminati numerosi terroristi". Le forze israeliane hanno anche annunciato che nelle ultime 24 ore i loro aerei hanno attaccato "circa 450 obiettivi... inclusi complessi militari, posti di osservazione, postazioni anticarro". Ieri, Israele aveva dichiarato di aver "circondato" Gaza City.