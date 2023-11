Nuova Delhi soffocata dallo smog: scuole chiuse. Che succede

06 novembre 2023 a

Non diminuisce e anzi aumenta la terribile cappa di inquinamento atmosferico che da giorni soffoca New Delhi. Nella capitale indiana è stato disposto che la metà dei dipendenti degli uffici pubblici rimanga a lavorare da casa. È stato poi reso noto che, grazie a un provvedimento d’emergenza, le scuole saranno chiuse per tutta la settimana. Le raccomandazioni sono di cercare di stare il più possibile all'interno. Le autorità hanno consigliato, a chi proprio non può fare a meno di uscire, di indossare una mascherina per proteggersi per quanto possibile dall'inquinamento, il cui livello è considerato gravemente nocivo per la salute.

Tradizionalmente in questa stagione ai gas tipici della città, una delle più inquinate del mondo, si sommano i fumi provenienti dalle campagne circostanti, dove gli agricoltori danno fuoco ai residui delle colture. Ogni anno a New Delhi muoiono prematuramente migliaia di persone per patologie legate all'esposizione all'aria inquinata. Nella capitale indiana l’indice di qualità dell’aria (AQI) ha superato ora la soglia di 400 per le polveri sottili, un livello considerato “grave” e più di 10 volte la soglia di sicurezza globale.