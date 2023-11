Israele, Gaza City è circondata dalle truppe. In arrivo altri fronti di guerra

02 novembre 2023 a

a

a

Un punto di svolta nella guerra in Medio Oriente. Il capo di stato maggiore delle forze israeliane di difesa (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, ha dichiarato pubblicamente che le truppe di Tel Aviv stanno operando all'interno di Gaza City e la stanno circondando da diverse direzioni: “Siamo arrivati a un'altra fase significativa della guerra le forze sono nel cuore del nord di Gaza, operano nella città di Gaza, la circondano. Le forze stanno combattendo in un'area urbana densa e complessa, che richiede combattimento professionale e coraggio. Le forze di terra sono accompagnate da un'accurata attività di intelligence e da fuoco dall'aria e dal mare. Questa partnership rende il combattimento molto più efficace”.

“Controffensiva ad un punto morto”. L'Ucraina non riesce a scacciare i soldati russi

Il capo di stato maggiore, parlando in una base dell'aeronautica militare israeliana, ha inoltre fatto sapere che sarà consentito l'ingresso di carburante nella Striscia di Gaza per l'uso negli ospedali: “Controlliamo ogni giorno la situazione, il carburante verrà trasferito, sotto supervisione, agli ospedali e faremo di tutto per garantire che non serva agli obiettivi militari di Hamas”. Halevi ha poi mandato un segnale finale ai terroristi palestinesi, facendo capire che quanto fatto è soltanto l’inizio: “A Gaza operiamo con meno della metà della nostra forza aerea e siamo pronti ad aprire altri fronti, se necessario. Siamo profondamente impegnati a fare di tutto per riportare a casa tutti gli ostaggi”. Hamas è avvisato.