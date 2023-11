Gaza, fonti Usa: "Hamas ha nascosto nelle ambulanze i miliziani"

04 novembre 2023 a

L'operazione di terra nella Striscia di Gaza continua. Lo ha detto il portavoce militare israeliano secondo cui "i soldati hanno ucciso decine di terroristi e distrutto infrastrutture di Hamas". Nella giornata di ieri, ha detto, "ci sono stati numerosi tentativi di attacchi ai soldati dai tunnel e dai compound militari nel nord della Striscia". Nella notte, "in un raid mirato nel sud della Striscia, corpi corazzati e ingegneri hanno fatto la mappa di edifici e neutralizzato ordigni esplosivi. Nel corso dell'operazione, i soldati hanno affrontato una cellula terroristica" i cui componenti sono stati uccisi. Gli Stati Uniti, intanto, si aspettano una nuova fase della guerra con una diminuzione nei prossimi giorni della campagna di raid aerei e una maggiore concentrazione sulle operazioni tattiche di terra.

Israele continua a decapitare Hamas e prepara il tribunale speciale

È quanto spiegano fonti Usa alla Cnn, affermando che l'amministrazione Biden ritiene che vederemo una campagna di attacchi aerei "diminuita rispetto a quella che abbiamo visto", e un "maggior focus tattico sulla campagna di terra" tesa a distruggere la vasta rete di tunnel sotterranei attraverso i quali opera Hamas. Ora, secondo una notizia dell'ultima ora, una fonte Usa avrebbe detto che "Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza via Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri". Lo riportano i media israeliani ai quali la fonte ha riferito che "Hamas ha fornito all'Egitto e agli Usa una lista di persone ferite gravemente che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire". Usa ed Egitto hanno scoperto che "un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati".