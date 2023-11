Israele, tribunale speciale per i terroristi di Hamas del 7 ottobre

03 novembre 2023 a

Israele istituirà un tribunale speciale per processare i centinaia di miliziani di Hamas che hanno sferrato l’attacco del 7 ottobre scorso uccidendo oltre 1.400 cittadini israeliani e rapendone almeno 247. Le autorità israeliane non ritengono infatti che il diritto penale regolare sia la strada corretta per processare coloro che hanno preso parte al blitz del terrore. Al momento si sta discutendo di come consegnare alla giustizia i circa duecento terroristi di Hamas catturati in ​​Israele all’indomani dell’invasione. Secondo indiscrezioni il tribunale dovrebbe essere dotato di poteri speciali per poter condurre uno storico caso giudiziario contro Hamas, «per presentare al mondo gli obiettivi, le radici, i finanziatori e le attività del gruppo terroristico omicida».

Nel frattempo l’esercito israeliano ha ucciso il comandante del battaglione Zabra Tel Elhua di Hamas, Mostafa Delol. A riferirlo sono le Forze di difesa aerea israeliana in un tweet, mostrando il video del raid aereo che ha portato all’eliminazione di un altro leader locale di Hamas. Si è tratta di una operazione «di precisione sulla base di informazioni di intelligence», precisa l’Idf. Il battaglione Zabra Tel Elhua, spiega l’esercito israeliano, ha avuto un ruolo centrale nei combattimenti in corso contro i soldati delle Idf nella Striscia di Gaza. Delol ha ricoperto diversi incarichi nel battaglione e nella Brigata di Gaza City dell’organizzazione terroristica Hamas.