Maine, finita la caccia al killer autore della sparatoria: trovato il corpo senza vita

"Sono qui semplicemente per comunicare che Robert Card è morto. Ho chiamato il presidente Biden per dargli la notizia". Queste le parole della governatrice del Maine, la Democratica James Mills, che aprono la conferenza stampa a Lewiston e chiudono ufficialmente l'incubo della fuga del killer. Per 48 ore, dopo aver ucciso diciotto persone in un bowling e in un ristorante della zona, Card è risultato introvabile, ma non si era allontanato dalla zona dove aveva messo in atto la strage, la più grave negli Stati Uniti quest'anno. Il corpo, ha spiegato il capo del dipartimento sicurezza Michael Sauschuck, è stato trovato ma "non vi daremo l'indirizzo", ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti. Non sono stati forniti dettagli, anche se è emerso che il cadavere era in un bosco a Lisbon Fall, nell'area vicino al centro di riciclaggio da cui Card era stato di recente licenziato. Secondo quanto riporta la Cnn, Card si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa.