Israele espande le "operazioni di terra", Gaza al buio: salta l'elettricità

Il portavoce delle Forze di difesa Israeliane, Daniel Hagari, ha esortato i residenti di Gaza City a spostarsi a sud dopo aver annunciato che le forze di terra dello Stato ebraico hanno cominciato a "espandere" le loro operazioni nell’enclave. "Continueremo ad attaccare a Gaza e nei suoi dintorni, e continuiamo a chiedere alla popolazione di Gaza di spostarsi dal nord al sud, dove starà in condizioni migliori". Hagari ha specificato che gli ultimi attacchi aerei hanno preso di mira i tunnel di Hamas e altri obiettivi. L’IDF "sta agendo con grande forza per raggiungere gli obiettivi prefissati", ha affermato.

Video su questo argomento Medio Oriente, razzi su Tel Aviv: colpito un edificio TMNews

Sono in corso intensi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, specialmente sul nord, con più di 100 aerei impiegati in contemporanea. Immagini mostrano colonne di fumo ed esplosioni sopra Gaza City. Hamas risponde con una pioggia di razzi su Tel Aviv, sull’aeroporto Ben Gurion e in città nel centro dello Stato ebraico come Ramat Gan, Or Yehuda, Rishon LeZion, Holon, Ashdod e Ashkelon. Il territorio della Striscia è senza elettricità e sono state interrotte tutte le comunicazioni con l'esterno. Internet è fuori uso.