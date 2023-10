Gaza, cosa è spuntato vicino a ospedali e scuole. La foto che inchioda Hamas

23 ottobre 2023 a

Hamas accusa Israele, Israele accusa un razzo della Jihad Islamica. L'esplosione dell'ospedale Al-Ahli al-Arabi di Gaza, colpito nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, è uno dei capitoli più agghiaccianti della guerra scoppiata tra l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista e Tel Aviv. Non c'è ancora una sentenza definitiva: manca una ricostruzione ufficiale e condivisa dell'accaduto. Il bombardamento della struttura ha causato un numero indefinito di vittime e polarizzato il dibattito. L'ospedale si trovava proprio al centro di Gaza City, nella zona settentrionale della Striscia.

In un primo momento è stata fatta circolare la notizia secondo cui a scatenare l'orrore fosse stato lo Stato di Israele. Poi gli analisti hanno iniziato a sollevare alcuni dubbi. Secondo un'altra versione dei fatti, un missile malfunzionante appartenuto ad Hamas sarebbe esploso in aria e crollato subito dopo. Nelle scorse ore i militari israeliani hanno diffuso nuove fotografie in cui si vedono lanciarazzi collocati da Hamas vicino a ospedali, scuole, parchi giochi e anche una sede delle Nazioni Unite a Gaza. "Hamas mette direttamente in pericolo gli abitanti di Gaza, gli israeliani e la comunità internazionale", hanno affermato le IDF condividendo le immagini sui loro canali ufficiali.