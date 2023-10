Israele: Hezbollah trascinerà il Libano in guerra. Il fronte si scalda

22 ottobre 2023 a

L'escalation degli attacchi da parte del gruppo Hezbollah rischia di "trascinare il Libano in una guerra", hanno dichiarato le forze armate israeliane (Idf). "Hezbollah sta trascinando il Libano in una guerra dalla quale non otterrà nulla, ma rischia di perdere molto", ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Jonathan Conricus. "Hezbollah sta giocando un gioco molto, molto pericoloso. Stanno aggravando la situazione. Ogni giorno vediamo sempre più attacchi", ha affermato. "Lo Stato libanese è davvero disposto a mettere a repentaglio ciò che resta della prosperità e della sovranità libanesi per il bene dei terroristi a Gaza? Questa è una domanda che le autorità libanesi devono porsi e a cui devono rispondere", ha poi aggiunto.

"Oggi siamo nel cuore della battaglia" tra Israele e Hamas, ha dichiarato invece il vice leader del gruppo libanese di Hezbollah, lo sceicco Naim Kassem. "Stiamo cercando di indebolire il nemico israeliano e di fargli sapere che siamo pronti", ha continuato Kassem, commentando i razzi lanciati dal sud del Libano verso Israele. Kassem ha aggiunto che il suo gruppo, che è alleato di Hamas, sta già influenzando il corso del conflitto riscaldando il confine tra Libano e Israele e tenendo tre divisioni dell'esercito israeliano impegnate nel nord così che non possano combattere a Gaza. "Credete che, se cercate di schiacciare la resistenza palestinese, altri resistenti nella regione non agiranno?", ha poi chiesto il vice leader del gruppo libanese.