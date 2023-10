Migranti, Scholz: espulsioni "su larga scala" degli irregolari

20 ottobre 2023 a

La Germania deve adottare azioni più decise contro i migranti che non hanno diritto all’asilo o a cui è stata negata la concessione dell’asilo, ha denunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz anticipando sforzi per limitare il numero complessivo di migranti nel Paese. "Dobbiamo espellere su larga scala coloro che non hanno il diritto di rimanere in Germania. Dobbiamo espellere di più e più velocemente", ha dichiarato in un'intervista a Der Spiegel. È necessario "un insieme di nuove misure" per limitare i migranti irregolari, inclusa una migliore protezione dei confini esterni dell’Unione europea e controlli più stringenti delle frontiere ella Germania con i Paesi vicini. La Germania deve continuare ad accogliere coloro che hanno diritto all’asilo per ragioni politiche o altre ragioni legittime. E anche migranti con capacità di cui c’è bisogno. "Ma coloro che non appartengono a nessuna di queste due categorie non possono rimanere con noi", ha concluso.

"Siamo dalla vostra parte": ha ribadito poi Scholz agli ebrei in Germania. "Lo Stato farà tutto il possibile per proteggere la vita degli ebrei in Germania. Chi attacca gli ebrei, li insulta o fa loro del male, attacca tutti noi". In riferimento alle manifestazioni a sfondo antisemita degli ultimi giorni, il cancelliere ha affermato che tutti coloro che "gridano slogan antisemiti, che bruciano bandiere dello Stato di Israele, che acclamano senza vergogna la morte di persone a causa di attacchi terroristici di Hamas, devono essere risolutamente contrastati". Per il cancelliere episodi di quel tipo "non hanno posto tra noi, gli atti di Hamas sono stati disumani e barbari, nessuno dovrebbe applaudirli. Soprattutto nel Paese la cui storia è indissolubilmente legata alla Shoah".

Gli avvertimenti lanciati a Hezbollah e Iran affinché non intervengano nel conflitto tra Hamas e Israele "saranno ascoltati con attenzione". "Non sono solo io a lanciare questo avvertimento, lo stesso messaggio lo lanciano anche gli americani. Sono certo che i nostri avvertimenti saranno ascoltati con attenzione da coloro ai quali sono destinati", ha detto ancora il cancelliere tedesco.