Francia, arresti per falsi allarmi bomba. Darmanin rivela chi sono

19 ottobre 2023 a

a

a

I falsi allarmi bomba hanno un nome e cognome. Il ministro dell'Interno francese, Gèrald Darmanin, annuncia che «ci sono stati 18 fermi, essenzialmente di minori, nelle ultime 48 ore» dopo i falsi allarmi bomba in diversi aeroporti francesi e anche a Versailles.

Psicosi attentati, annullati gli Mtv EMA. Quando ci sarà lo show

Darmanin ha analizzato anche «Noto che, in Belgio come in Francia, sono state due persone di nazionalità straniera a commettere gli attacchi» terroristici di Arras e Bruxelles, «quindi ora dobbiamo applicare in modo molto concreto il patto sull’immigrazione, che abbiamo negoziato, per controllare le nostre frontiere, registrare le persone ed effettuare i colloqui di sicurezza che sono preliminari a qualsiasi valutazione, in particolare per le domande di asilo». Lo dice il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, a Lussemburgo a margine del Consiglio Affari Interni a Lussemburgo. «Vediamo - continua - che la crisi terroristica, che dura da molti anni sul territorio europeo, colpisce tutti i Paesi, recentemente ovviamente la Francia e il Belgio, ma anche la Svezia e tutti i Paesi occidentali ne sono colpiti. Dobbiamo continuare ad andare avanti, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle nostre frontiere». «Il patto migratorio ha la sua importanza, in particolare per conoscere le persone che vengono sul nostro territorio, per poter effettuare colloqui di sicurezza, per poter separare coloro che presentano rischi», conclude.