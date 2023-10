Israele, colpo ad Hamas: "ucciso Ali Qadi", raid anche in Libano e Siria

15 ottobre 2023 a

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso Ali Qadi, comandante di compagnia dell'unità d'élite di Hamas 'Nukheba' che ha condotto "l'attacco terroristico alle comunità israeliana a ridosso della Striscia lo scorso sabato". Stando a quanto riferisce l’intelligence israeliana, Ali Qadi è stato colpito durante uno dei raid compiuti nella notte tra venerdì e sabato nella Striscia di Gaza. Su X, l'ex Twitter, l'aviazione israeliana ha pubblicato un video che ritrarrebbe il bombardamento sul presunto edificio in cui si trovava l’obiettivo finito nel mirino. L’uomo, secondo quanto riferito da Israele, "nel 2005 fu catturato per l'uccisione e il rapimento di civili israeliani e poi rilasciato nello scambio di prigionieri per il soldato Gilad Shalit". Shalit è il militare franco-israeliano catturato da un commando palestinese a Kerem Shalom, una località israeliana molto vicina al confine con la Striscia di Gaza, nella sua parte meridionale, che è poi stato rilasciato nell’ottobre del 2011.

Intanto si è appena conclusa l'ottava notte di bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Raid anche al confine con il Libano e su Aleppo, in Siria. Prosegue con grande difficoltà la fuga dal nord dell'enclave e si attende l'annunciato avvio di un' operazione israeliana di terra in larga scala. L'esercito si è detto "pronto". L'Oms afferma che evacuare 2.000 pazienti di 22 ospedali equivale a una "condanna a morte". E proprio mentre gli Usa schierano una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale come "deterrenza contro azioni ostili a Israele", Biden ribadisce che quello di Hamas è il "peggior massacro di ebrei dall'Olocausto" ma che i palestinesi non sono Hamas. L'Iran, dal canto suo, promette una risposta se Israele continuerà l'attacco.