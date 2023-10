Israele sferra l'attacco a Gaza: "Contro Hamas offensiva senza precedenti"

11 ottobre 2023 a

Una reazione potente e un attacco violentissimo. «Stiamo attaccando la Striscia di Gaza su una scala senza precedenti, perché quello che è successo qui è qualcosa che non è mai successo prima. C’è un nemico che lancia razzi e fa irruzione tra la popolazione civile», ha affermato il generale Omer Tishler, capo di Stato maggiore dell’aeronautica militare israeliana. Dopo giorni di sbalordito intorpidimento e caos nazionale, le dimensioni delle atrocità che hanno avuto luogo qui stavano ora diventando chiare. In Israele l’ultimo rapporto parla di oltre 1.200 morti e più di 2.800 feriti secondo l’esercito. Da parte palestinese il numero è salito ad almeno 900 morti e più di 4.500 feriti, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. Inoltre, l’IDF ha affermato di aver trovato «circa 1.500 corpi» di combattenti di Hamas in

Israele dopo l’attacco lanciato sabato dall’organizzazione islamista.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato nella serata di ieri che l’attacco di Hamas contro Israele dimostra «una ferocia che non si vedeva dai tempi dell’Olocausto», durante il terzo contatto telefonico con il presidente americano Joe Biden dall’inizio della crisi. Intanto, le condizioni della popolazione civile nella Striscia si fanno più critiche di momento in momento. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, sono oltre 260.000 gli sfollati da Gaza. «Nelle ultime 24 ore sono continuati massicci spostamenti nella Striscia di Gaza, dove il numero totale di sfollati supera ormai i 263.934», scrive l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), in un comunicato stampa, aggiungendo che per questa cifra è previsto un ulteriore aumento. 175.486 di questi sfollati hanno trovato rifugio nelle scuole dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA).

A rendere la situazione ancora più precaria, il fatto che l’unica centrale elettrica della Striscia di Gaza e l’unico attuale fornitore di elettricità resterà senza carburante in 10-12 ore, come ha annunciato questa mattia la radio Voice of Palestine, che ha dato la parola al presidente dell’Autorità palestinese per l’energia, Thafer Melhem. Lunedì Israele ha interrotto la fornitura di elettricità a Gaza come parte di quello che ha definito un «assedio completo» in risposta all’attacco di Hamas.

E mentre il Papa ha chiesto questa mattina la liberazione degli ostaggi catturati dai terroristi e portati nella Striscia, gli scontri proseguono da una parte e dall’altra dell’enclave. Almeno 30 persone sono state uccise e centinaia ferite nella notte in seguito al martellamento della Striscia da parte dell’aviazione ebraica che ha attuato centinaia di attacchi. Decine di edifici residenziali, fabbriche, moschee e negozi sono stati colpiti, ha reso noto il capo dell’ufficio stampa del governo, Salama Marouf. Lo stesso esercito israeliano ha confermato di aver colpito diversi obiettivi di Hamas durante la notte sottolineando che i velivoli con la stella di David hanno distrutto i «sistemi di rilevamento avanzati» utilizzati da Hamas per individuare gli aerei militari che hanno inoltre colpito 80 obiettivi di Hamas nell’area di Beit Hanoun, nel nord-est dell’enclave, comprese due filiali bancarie utilizzate dal gruppo islamico per «finanziare il terrorismo», secondo i militari. Gli attacchi aerei hanno colpito anche un deposito di armi e un centro di comando operativo utilizzato dal gruppo militante della Jihad islamica. Due palestinesi sono stati inoltre uccisi ieri mattina (ma la notizia è stata diffusa oggi) dalla polizia israeliana dopo aver lanciato petardi e pietre contro la polizia a Gerusalemme Est. L’incidente è avvenuto nel quartiere palestinese di Silwan, mentre gli agenti della polizia di frontiera operavano nella zona, ha aggiunto la polizia in una nota. Un agente è stato colpito da alcuni petardi, secondo la stessa fonte. «In risposta alla minaccia alla loro vita, gli agenti della polizia di frontiera hanno sparato a entrambi gli aggressori. La loro morte è stata successivamente confermata», ha aggiunto la polizia. In quest’area la situazione è a dir poco tesissima. Almeno 360mila palestinesi vivono a Gerusalemme Est, parte della Città Santa occupata e annessa da Israele, e aspirano a fare di quest’area la loro capitale. A Gerusalemme Est vivono anche 230mila israeliani. Una polveriera che può scoppiare in qualsiasi momento.