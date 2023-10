Amburgo, chiuso l'aeroporto: "Allarme attentato", isolato l'aereo da Teheran

09 ottobre 2023 a

La crisi in Medio Oriente fa alzare la tensione in tutta Europa. Il traffico aereo sull’aeroporto di Amburgo è stato sospeso dalle 12.40 di oggi in seguito alla minaccia di un attacco a bordo di un aereo atterrato alle 12.20 e proveniente da Teheran. Lo ha riferito una portavoce dello scalo citata dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. A bordo dell’aereo vi erano 198 passeggeri e 16 membri dell’equipaggio. Tutti hanno lasciato l’aeromobile che è stato collocato in un’area speciale dell’aeroporto. Sono in corso controlli di sicurezza su tutti, ha reso noto la polizia. I bagagli in stiva sono perquisiti. La polizia ha ricevuto una mail con la minaccia di un attacco a bordo dell’aereo. Minaccia che viene considerata molto seriamente, si precisa.

Il traffico aereo ha subito forti limitazioni: "A causa di una misura della polizia federale, non sono possibili decolli e atterraggi per un breve periodo. Possono verificarsi ritardi dei voli", avvisa il sito dell’aeroporto della città tedesca.

Dopo gli attacchi di Hamas a Israele, sabato scorso, a Roma sono stati rafforzati i dispositivi di sicurezza sugli obiettivi israeliani considerati sensibili nella Capitale. È la decisione presa dalla Questura dopo l'apertura della nuova crisi in Medio Oriente. Attenzione massima sul ghetto ebraico, sulla Sinagoga e sull’ambasciata dello Stato ebraico nella Capitale.