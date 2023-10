Ucraina, oltre 10mila soldati russi a Bakhmut. Biden rinnova il sostegno a Kiev

01 ottobre 2023 a

Le forze russe hanno concentrato più di 10.000 persone a Bakhmut, dispiegando anche reggimenti di carri armati, di fucili motorizzati e di sbarco. Lo ha riferito Illia Yevlash, capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate dell’Ucraina, durante il telethon di United News, secondo quanto riporta Ukrinform. "Per quanto riguarda Bakhmut, il nemico vi ha concentrato forze considerevoli - più di 10.000 persone. Sono in corso pesanti battaglie", ha detto. Yevlash ha osservato che non ci sono segnali che indichino che il nemico abbia intenzione di lasciare la città. Secondo lui, i russi mantengono in loco anche reggimenti di carri armati, di fucili motorizzati e di sbarco. Ha aggiunto che, in generale, nell’est del Paese sono in corso accaniti combattimenti. La situazione è tesa, ma controllata dai difensori ucraini.

Intanto il presidente Usa, Joe Biden, ha promesso che gli Stati Uniti non abbandoneranno l’Ucraina nonostante siano stati eliminati gli aiuti dall’accordo per evitare lo shutdown del governo, esortando i Repubblicani a "smettere di giocare" sui finanziamenti. "Voglio assicurare ai nostri alleati, al popolo americano e al popolo ucraino che potete contare sul nostro sostegno. Non vi abbandoneremo", ha detto Biden in un discorso dalla Casa Bianca.