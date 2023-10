Usa, shutdown evitato in extremis: l'accordo dell'ultima ora

01 ottobre 2023 a

Il presidente Joe Biden ha firmato il testo approvato la scorsa notte da Camera e Senato Usa, che ha evitato lo shutdown, ovvero la chiusura di tutte le attività governative per mancanza di copertura finanziaria. La legge ha una validità di un mese e mezzo, termine entro il quale andrà definita una nuova misura per i finanziamenti. «Il Congresso ha votato per mantenere aperto il governo, prevenendo una crisi non necessaria che avrebbe inflitto inutili sofferenze a milioni di americani che lavorano. Questa è una buona notizia, ma voglio essere chiaro: in primo luogo non avremmo mai dovuto trovarci in questa posizione» ha scritto il presidente in una nota, commentando l’accordo bipartisan a sorpresa dell’ultim’ora.

L’intesa ha permesso alla leadership repubblicana della Camera degli Stati Uniti di mettere - almeno per il momento - nell’angolo l’ala estremista del partito e far passare un disegno di legge che ha impedito di mantenere a casa quasi 4 milioni di persone - fra dipendenti e militari - creando enormi disagi e rendendo più vicina una recessione. La svolta è arrivata con il supporto democratico al testo presentato dallo Speaker repubblicano Kevin McCarthy che prevedeva una legge di spesa che escludeva i finanziamenti all’Ucraina. Un documento contestato dall’ala estrema del Gop, dominata da figure discusse e vicine all’ex presidente Trump, che puntava allo shutdown con l’evidente tentativo di mettere in difficoltà la Casa Bianca.

Dinanzi al rischio di una bocciatura del testo di McCarthy, che ne avrebbe anche messo in discussione il ruolo, rischiando di consegnare il partito alla componente più oltranzista, i democratici hanno deciso di sostenerlo, e così la legge è passata alla Camera per 335 voti a 91: il pacchetto è quindi arrivato al Senato, dove i repubblicani avevano già definito una versione bipartisan della legge. Dopo un braccio di ferro procedurale (il senatore democratico Michael Bennet si opponeva a votare un testo senza finanziamenti per l’Ucraina), alla fine, a poche ore dalla mezzanotte anche il Senato ha approvato il disegno di legge di 71 pagine, presentato poco prima dell’inizio del dibattito in Aula. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca il presidente Joe Biden ha ritenuto che il testo approvato dalla Camera non avrebbe tagliato la spesa, non presenterebbe politiche restrittive sulle frontiere e contiene importanti aiuti in caso di calamità e altre disposizioni. Quanto agli aiuti a Kiev, la stessa fonte ha spiegato che la Casa Bianca si aspetta che un successivo disegno di legge sull’Ucraina venga approvato in entrambe le Camere. Washington non abbandonerà Kiev.