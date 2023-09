Parigi, l'invasione di cimici da letto allarma il governo. Olimpiadi a rischio?

30 settembre 2023 a

a

a

A Parigi scatta l'allarme. A preoccupare i cittadini e, di conseguenza, il governo, è una vera e propria invasione delle "punaises de lit", le cimici dei letti. Il minuscolo parassita, grande quanto un seme di cocomero, dilaga su materassi e lenzuola lasciando punture, bolle e riproducendosi velocemente. I casi sono sempre più frequenti e le famiglie devono sottoporsi a una lunga e difficile disinfestazione.

"Moneta, miniere e soldati", Paragone inchioda il gioco sporco della Francia in Africa

L'allerta ha riguardato fino a qualche giorno fa solo le autorità sanitarie. Tuttavia, da quando interi vagoni dei treni e del metrò sono stati invasi dalle "punaises", le autorità hanno deciso di provare a correre ai ripari. Foto e video scattate da viaggiatori fanno il giro del web con le immagini delle cimici che passeggiano sui sedili dei treni Tav, della metropolitana parigina, o delle sale d'attesa degli aeroporti.

Emergenza migranti, piano Meloni-Macron per una soluzione europea

Il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, ha annunciato la convocazione, per la prossima settimana, "degli operatori del trasporto, per informarli sulle azioni intraprese ed agire meglio al servizio dei viaggiatori. Per rassicurare e proteggere", ha scritto su X. Inoltre, aumenta la preoccupazione perché mancano solo 301 giorni all'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Comune ha chiesto ieri al governo un concreto piano d'azione contro le cimici dei letti, definendole "un flagello".