Guerra in Ucraina, Putin mette alle strette Shoigu: un mese, poi accadrà il peggio

25 settembre 2023 a

a

a

Serve una svolta sulla guerra, a tutti i costi. Vladimir Putin, ha dato al suo ministro della Difesa Sergei Shoigu fino a ottobre per fermare la controffensiva delle forze armate dell’Ucraina, riferisce l’Istituto per lo studio della guerra, citando una fonte interna. «Una gola profonda interna al Cremlino afferma che Putin avrebbe dato al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu una scadenza di un mese fino all’inizio di ottobre 2023 per migliorare la situazione al fronte, fermare le controffensive ucraine e restituire l’iniziativa alle truppe russe», scrive l’Ukrainska Pravda. Questo potrebbe indicare che il comando militare russo potrebbe ordinare continui contrattacchi nella speranza di portare la controffensiva ucraina al culmine, anche se costa pesanti perdite per le capacità militari russe.

Inseguimento a mille km/h: guerra nei cieli tra caccia italiani e russi, allarme rosso

Il rapporto analitico dell’ISW menziona che Putin ha riconosciuto per la prima volta l’inizio della controffensiva ucraina il 9 giugno, sottolineando due narrazioni chiave e in corso: che le forze ucraine non otterranno guadagni significativi a causa di difese russe ben preparate e che le forze ucraine subiranno pesanti perdite di personale e attrezzature militari occidentali. Arriva un momento cruciale della guerra per la Russia.