Crimea, morto il comandante della flotta russa del Mar Nero Viktor Sokolov

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco nella regione di Odessa con due missili supersonici Onyx: lo ha reso noto il portavoce delle Forze di difesa meridionali, come riporta Rbc-Ucraina. Non si segnalano feriti, vittime o danni. "Non è possibile rimanere neutrali nella guerra lanciata dalla Russia contro lʼUcraina: la mancanza di aiuti a Kiev significa il rafforzamento di Mosca", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo incontro di ieri con il premier canadese Justin Trudeau a Ottawa. Intanto, secondo una notizia dell'ultima ora, l'ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della Flotta russa del Mar Nero, sarebbe stato ucciso in Crimea.

Pioggia di droni sulla Russia, l'Ucraina colpisce a Kursk: morti e feriti

Il comandante della Flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea: lo hanno reso noto le Forze ucraine per le operazioni speciali, come riporta Rbc-Ucraina. Sokolov è morto nell'attacco di venerdì scorso al quartier generale della Flotta, nella Crimea occupata. Nel complesso, 34 ufficiali sono stati uccisi, tra cui Sokolov. Altri 105 russi sono rimasti feriti. Secondo quanto riportato da fonti dell'intelligence della Difesa ucraina, l'antiaerea ha intercettato un drone che ha attaccato l'aeroporto di Khalino nella regione russa di Kursk. Il velivolo senza pilota è "stato fatto atterrare in sicurezza" sulla pista ma è esploso quando i comandanti dell'aviazione e gli ufficiali dell'Fsb sono arrivati per ispezionare il drone e scattare foto: ci sono morti e feriti.