Guerra Ucraina, Guterres contro la Russia di Putin: crimini scioccanti

Duro j’accuse del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres contro l’aggressione della Russia in Ucraina al Consiglio di sicurezza. Secondo Guterres l’azione di Mosca «sta aggravando le tensioni e le divisioni geopolitiche, minacciando la stabilità regionale, aumentando la minaccia nucleare e creando profonde spaccature nel nostro mondo sempre più multipolare». Il segretario generale ha ricordato, numeri alla mano, la portata della distruzione subita dalla nazione invasa e il vero e proprio esodo della popolazione in fuga. Guterres ha definito scioccanti i crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina.

E a proposito della situazione in Nagorno-Karabakh, il segretario generale delle Nazioni unite «chiede con forza la fine immediata dei combattimenti, una de-escalation e una più rigorosa osservanza del cessate il fuoco del 2020 e dei principi del diritto internazionale umanitario». Lo riferisce il suo portavoce, Stéphane Dujarric, aggiungendo che il segretario dell’Onu è «estremamente preoccupato per l’uso della forza militare nella regione e per le notizie di vittime, anche tra la popolazione civile» e «si rammarica che questi sviluppi preoccupanti seguano la consegna di aiuti umanitari, molto necessari, alla popolazione locale il 18 settembre».