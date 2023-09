Corruzione Ucraina, Zelensky licenzia tutti. Terremoto a Kiev

19 settembre 2023 a

Terremoto a Kiev. Dopo i gravissimi casi di corruzione nel governo guidato da Zelensky, il presidente dell'Ucraina ha dato il benservito anche ad altri cinque viceministri e al segretario di Stato della Difesa. Ne parla Paolo Brera nel suo articolo pubblicato da "La Repubblica" del 19 settembre in cui sottolinea la necessità di Zelensky di sgombrare completamente il campo ai sospetti di corruzione all'interno del suo governo.

Zelensky non può più nascondere la verità: l'ammissione è clamorosa

Il terremoto al ministero della Difesa era iniziato lo scorso 6 settembre quando Reznikov era stato sostituito con Rustem Umerov. "L’ex ministro, e ora i suoi uomini, pagano quantomeno per non essersi accorti di nulla, mentre i loro uffici compravano a peso d’oro il cibo dei soldati e le giacche invernali con cui li spedivano nel gelo delle trincee - spiega Brera sulle colonne di "Repubblica" - Era ovvio che Umerov, manager esperto e mai infangato, avrebbe cambiato la squadra travolta da scandali indecenti come gli appalti gonfiati per chi rischia la vita al fronte e le mazzette nei Distretti militari per evitare la trincea".