Ucraina, strage di Kostiantynivka. Spuntano le prove del New York Times

19 settembre 2023 a

a

a

Il missile che il 6 settembre scorso ha colpito il mercato di Kostiantynivka nel Donetsk ha causato la morte di 16 persone, tra cui un bambino. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha accusato i russi di "disumanità assoluta". Ora, alcune prove raccolte e diffuse dal New York Times, tra cui i frammenti del missile, suggeriscono invece che la strage sia stata la conseguenza degli effetti di un missile di difesa aerea ucraino lanciato dal sistema Buk. Stando agli esperti di difesa aerea, alla base dell’incidente ci sarebbe un malfunzionamento elettronico o un dispositivo di guida danneggiato o tranciato al momento del lancio. In primo luogo, il missile sembra essere stato lanciato da nord-ovest, un’area sotto il controllo delle forze ucraine, e si sa che in quel momento erano in corso lanci di missili antiaerei proprio da quella zona. In secondo luogo, l’entità e la diffusione dei danni causati dal missile sembrano non essere coerenti con i sistemi d’arma utilizzati dalle forze russe.