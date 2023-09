Ucraina, spuntano le foto: com'è ridotto il super-sottomarino di Putin

"Sembra che le riparazioni (che il Ministero della Difesa russo ha affermato essere possibili) non aiuteranno molto". Anton Gerashchenko, consigliere del governo ucraino e già viceministro dell'Interno di Kiev ha postato sui social quelle che afferma essere le foto del sottomarino russo di classe Kilo "Rostov", gioiello della flotta del Mar Nero, pesantemente danneggiato in un attacco nel porto di Sebastopoli, in Crimea. Si vede il sommergibile colpito sul lato dello scafo e sulla prua. Nel raid ucraino era stata colpita anche una nave d'assalto anfibio.

Secondo vari analisti "gli ucraini avrebbero usato missili cruise occidentali (Shadow Storm o la versione francese Scalp) lanciati da aerei", spiega il Corriere che vede nell'operazione due chiavi di lettura: emerge "la capacità di Kiev di raggiungere bersagli a lungo raggio in installazione - in teoria - protette", ed è sempre più marcata "la sfida continua alla supremazia strategica di Mosca in Mar Nero". Il mezzo si trovava in cantiere e ora, se le foto sono veritiere, appare improbabile che potrà solcare i mari in tempi brevi.

Photos appeared that reportedly show the damage on the Russian Rostov-on-Don submarine caused by the Ukrainian attack on Sevastopol.



It seems that repairs (which Russian ministry of defense claimed to be possible) won't help much.



