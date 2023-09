Russia, Kadyrov è in coma. “Condizioni critiche”, come sta il leader ceceno

16 settembre 2023 a

Ancora problemi all’interno delle alte sfere della Russia. Il leader ceceno, Ramzan Kadyorv, verserebbe infatti in gravi condizioni di salute: a lanciare la bomba è stato Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha commentato l’informazione e l’indiscrezione secondo cui Kadyrov è attualmente in coma. «In effetti, ci sono informazioni secondo cui Kadyrov è in gravi condizioni e le malattie che già aveva sono peggiorate e sono diventate la causa di questa condizione. È in una situazione critica», la soffiata dagli 007 di Kiev. Sostenitore del presidente russo Vladimir Putin, Kadyrov ha partecipato attivamente all’invasione dell’Ucraina e negli ultimi tempi si era in particolare distinto per la presa di posizione contro Yevgeny Prigozhin, con le sue truppe cecene che si erano mosse in prima persone nelle ore del fallito golpe della Wagner. Ora, con Prigozhin già fuorigioco dopo l’attentato in aereo, potrebbero mescolarsi nuovamente le carte tra i fedelissimi dello Zar di Mosca.