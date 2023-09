Russia, così Putin mostra i muscoli: nuovi sottomarini e sistemi robotici

15 settembre 2023 a

Dopo l'annuncio di Vladimir Putin, è arrivata la conferma del ministro della Difesa russo. "Nuovi progetti per sottomarini e veicoli subacquei senza pilota, nonché sistemi robotici, sono in fase di sviluppo per la Marina russa". Lo ha detto Sergey Shoigu in visita al quartier generale della flotta russa del Pacifico, dove ha verificato l’adempimento dei contratti di appalto statali presso il cantiere navale sottomarino Zvezda a Bolshoy Kamen e lo stabilimento di elicotteri Progress ad Arsenyev.

Il ministro ha ispezionato l’impresa dove vengono riparati e modernizzati i sottomarini nucleari. Shoigu, come si legge nel comunicato del dicastero, ha "richiamato l’attenzione della direzione dell’azienda sul rispetto del programma di adempimento degli ordini della difesa" e "ha chiesto di utilizzare al massimo le capacità produttive di Zvezda per terminare la riparazione e l'ammodernamento dei sottomarini. L’impianto di Zvezda, secondo quanto si apprende, è il principale impianto di riparazione sottomarina della flotta russa del Pacifico e l’unico stabilimento nell’Estremo Oriente russo specializzato nella riparazione e modernizzazione di sottomarini nucleari.