Russia, Lukhashenko incontra Putin: cooperazione a tre con Corea del Nord

È iniziato l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin el il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Lo rende noto Ria Novosti. Il leader del Cremlino ha detto che parlerà a Lukashenko dei negoziati di questa settimana con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lukashenko, a sua volta, ha osservato che si potrebbe pensare ad una «cooperazione a tre» fra Mosca, Minsk e Pyongyang.

«Le relazioni tra Russia e Bielorussia si stanno sviluppando in modo costante e affidabile, continuano i contatti e le consultazioni sulle relazioni e sull’interazione, soprattutto nella sfera economica». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante i negoziati con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in corso di svolgimento a Sochi. Lukashenko si è congratulato con Putin per il risultato delle elezioni regionali.