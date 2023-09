Da Berlino: "Stop all'accoglienza è segnale per l'Italia"

15 settembre 2023 a

La Germania ha voluto dare «un segnale» dopo l’interruzione temporanea dei rimpatri tramite la Convenzione di Dublino da parte dell’Italia. Lo ha detto in conferenza stampa a Berlino il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit. Rispondendo in merito ai numeri relativi ai migranti dall’Italia accolti in Germania attraverso il meccanismo di solidarietà, il portavoce del governo di Berlino ha spiegato che va tenuto conto anche dei migranti «non registrati» che arrivano nel Paese.

Hebestreit ha sottolineato che circa l’80% dei profughi che arrivano in Germania non sono stati precedentemente controllati dagli altri Paesi di provenienza. Il portavoce ha, comunque, assicurato che con «i nostri amici a Roma», si troverà il modo per riprendere lo scambio che terrà conto del meccanismo di solidarietà e della Convenzione di Dublino.