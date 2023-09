Hunter Biden incriminato, possesso illegale di armi. Ora rischia 25 anni

14 settembre 2023 a

Hunter Biden è stato incriminato da procuratori federali del Delaware per tre capi di imputazione collegati a possesso illegale di armi. Il figlio di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, è accusato di aver mentito quando ha dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti quando ha riempito i moduli per acquistare una Colt Cobra nell’ottobre del 2018. Inoltre Biden, che negli anni scorsi ha ammesso i suoi problemi con la droga, è accusato di essere stato in possesso di un’arma mentre era sotto l’effetto di stupefacenti.

La storica incriminazione del figlio di un presidente in carica arriva pochi giorni dopo che la maggioranza repubblicana alla Camera ha annunciato l’avvio di un’inchiesta di impeachment su presunti collegamenti illeciti tra Biden e gli affari all’estero di Hunter. ,Se condannato, Hunter Biden rischia un massimo di 25 anni di prigione.