Joe Biden, doppia gaffe: non solo "Good morning Vietnam", imbarazzo a Hanoi

Joe Biden non si smentisce: altro discorso, altra gaffe. Dopo il G20 in India il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con i giornalisti in conferenza stampa a Hanoi, in Vietnam. Biden è in giro per il mondo da giorni, e il fuso orario è un problema. "È già sera, vero? Ho fatto il giro del mondo in cinque giorni, è interessante", ha esordito il presidente dando la buona sera ai presenti. "Uno dei miei collaboratori mi ha detto: 'Ricordi la famosa canzone Good morning Vietnam'? Bene, good evening Vietnam" ha detto Biden che dopo 26 minuti di intervento ha annunciato: "Me ne vado a letto".

Il nuovo corridoio con l'Asia al posto della Via della Seta

Una battuta che è suonata quantomeno inappropriata e senza tatto. Il motivo è presto detto, perché l'espressione "Good Morning Vietnam" era il grido con il quale il Dj dell'aviazione americana Adran Cronauer apriva le sue trasmissioni mattutine alla radio dell'esercito americano durante la guerra del Vietnam. Locuzione che ha dato il titolo non a una canzone, come detto da Biden, ma al famoso film con Robin Williams. Insomma, una gaffe doppia.