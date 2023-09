Nato, nel 2024 ecco Steadfast Defender: maxi-esercitazione per spaventare la Russia

11 settembre 2023 a

La Nato sta preparando per il prossimo anno la più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda. Con oltre 40 mila soldati coinvolti, le manovre simuleranno la reazione dell’Alleanza all’aggressione russa contro uno dei suoi membri. A rivelare i piani dell’asse atlantico è il Financial Times che spiega come l’esercitazione Steadfast Defender comincerà nella primavera del prossimo anno e vedrà coinvolte tra le 500 e le 700 missioni di combattimento aereo, più di 50 navi e circa 41 mila soldati. L’esercitazione simulerà potenziali manovre contro un nemico modellato su una coalizione guidata dalla Russia, denominata Occasus. Steadfast Defender includerà anche la Svezia, la cui candidatura alla Nato deve ancora essere ratificata da Turchia e Ungheria, portando il numero totale di nazioni coinvolte a 32 (la Finlandia è ormai membro a tutti gli effetti). Sin dall’inizio della guerra in Ucraina la Nato ha compiuto alcune esercitazioni, ma mai una di questa portata: i timori di un conflitto diretto con Mosca sono cresciuti?