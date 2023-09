Ucraina, Podolyak si scatena pure sull'Onu: promuove la guerra e si inginocchia a Putin

11 settembre 2023 a

Senza peli sulla lingua. Ancora una volta. Il principale consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, ha accusato le Nazioni Unite di «promuovere» la guerra in Ucraina dopo la presunta «proposta segreta» che l’Onu avrebbe presentato alla Russia in relazione all’accordo sull’esportazione di grano. «Questa proposta è la più umiliante e offensiva possibile per l’ordine mondiale», ha tuonato Podolyak in una conversazione con l’agenzia Unian, assicurando che le «condizioni d’oro» offerte al Cremlino non solo annullano molte pressioni sulla Russia ma aprono anche altre porte per aggirare le sanzioni.

Podolyak ha assicurato che questa presunta iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che avrebbe proposto di revocare le principali sanzioni contro Mosca in cambio della ripresa dell’accordo sull’esportazione di grano, «invita apertamente il mondo a inginocchiarsi davanti alla Russia». Per Podolyak, questo «mantello verde» offerto alla Russia non è solo offensivo per gli interessi dell’Ucraina, ma anche controproducente per il resto del mondo, poiché il Cremlino capisce che può continuare a farle pressione. La Russia non solo si è ritirata dall’accordo sull’esportazione, ma sta anche distruggendo «ostentatamente» le infrastrutture portuali ucraine, ha ricordato Podolyak. «Vuole distruggere la nostra industria, vuole eliminare un concorrente, proporre il proprio prodotto per compensare le perdite. La Russia non vuole solo la revoca delle sanzioni, ma anche la ridistribuzione del mercato e, nascondendosi dietro queste proposte dell’Onu, continuerà a farlo», ha rimarcato il consigliere del presidente Zelensky, che già negli scorsi giorni aveva usato parole di fuoco nei confronti del Vaticano e di Papa Francesco sulla mediazione per la fine della guerra.