L'Ucraina corre veloce verso l'adesione all'Ue. “Entro due anni”, destini ribaltati

09 settembre 2023 a

a

a

L’Ucraina nell’Unione Europea? Ora c’è davvero un tempistica. Almeno secondo il vice primo ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina, Olha Stefanishyna, interpellata da Voice of America: «Saremo pronti per l’adesione all’Ue tra due anni, ma ovviamente il corso della guerra determinerà il quadro politico. Credo che due anni saranno sufficienti per essere pienamente preparati, e quando la guerra con la Russia finirà, faremo dieci volte di più di quanto stiamo facendo ora per prendere questa decisione».

Gli Usa si piegano all'Ucraina: pronto il via libera ai missili a lungo raggio

Stefanishyna ha sottolineato che l’Ucraina sta lavorando anche all’adesione alla Nato ma la decisione stessa dipende non solo da Kiev. In particolare la questione dell’Alleanza Atlantica è una decisione politica: «Stiamo lavorando per rafforzare l’interoperabilità con le forze alleate e rafforzare le capacità di difesa strategica del paese attraverso le riforme del settore della difesa e della sicurezza e le lezioni di guerra che abbiamo imparato». Allo stesso tempo, Stefanishyna ritiene che l’Ucraina possa aderire alla Nato più velocemente dell’Ue. Ciò è legato al fatto che dopo la vittoria, l’Alleanza vorrà avere un paese con uno degli eserciti più forti, che sarà un garante della sicurezza per l’Europa.