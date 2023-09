Elon Musk spense i satelliti Starlink, così aiutò Vladimir Putin in Crimea

08 settembre 2023 a

a

a

Il miliardario Elon Musk aveva ordinato segretamente ai suoi ingegneri di disattivare il satellite Starlink per non facilitare le comunicazioni degli ucraini impegnati ad attaccare la Russia in Crimea. È quanto emerge nella biografia «Elon Musk» scritta da Walter Isaacson e di cui sono stati pubblicati alcuni estratti.

"Per lei i ricchi...": Musk spiazza tutti sulla figlia transgender e "comunista"

Mentre l’anno scorso droni carichi di esplosivo si stavano per avvicinare a navi russe era sparita all’improvviso la comunicazione. Gli ucraini avevano chiesto a

Musk di riattivare subito il satellite ma il miliardario aveva paura che l’attacco avrebbe provocato la risposta di Vladimir Putin, deciso a usare il nucleare. «Come devo comportarmi in questa guerra?», ha chiesto Musk a Isaacson. Il miliardario ha raccontato di aver prestato Starlink quando i russi avevano oscurato la rete telefonica ucraina prima dell’invasione avvenuta nel febbraio 2022 ma di aver avuto dubbi quando aveva visto che gli ucraini avevano cominciato a usare il satellite per guidare l’offensiva sui russi.