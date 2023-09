Elon Musk spiazza tutti sulla figlia transgender e "comunista": "Per lei i ricchi..."

02 settembre 2023 a

C'è una notizia che oggi, tra le altre, suscita la curiosità di chi naviga su internet. Vivian Jenna Wilson, nata maschio con il nome di Xavier Musk, è una transgender di 19 anni che ha deciso di cambiare legalmente nome e sesso quando ha raggiunto la maggiore età. Se i meno attenti non se ne fossero accorti, il cognome è quello di uno degli uomini più potenti del web. Vivian è infatti la figlia del capo di Tesla Elon Musk. Ad attirare l'attenzione dei più, però, sono le dichiarazioni che il padre avrebbe rilasciato in merito al rapporto con la figlia.

I rapporti tra padre e figlio, stando a quanto si apprende grazie a un articolo di Repubblica, sarebbero sempre stati complessi, sebbene il proprietario di Tesla e del social media X (l’ex-Twitter) abbia espresso in passato il suo pieno sostegno ai transgender, pur criticando come frutto del politicamente corretto l’uso dei pronomi da parte di chi cambia genere. “È diventata una comunista, pensa che chiunque è ricco sia malvagio”, avrebbe affermato Musk. A rivelare questo retroscena è stato il biografo dell'imprenditore che avrebbe anche ricondotto l’atteggiamento di Vivian all' "educazione marxista” da lei ricevuta in una costosa scuola privata.

Nei documenti processuali con cui ha cambiato nome, Vivian ha dichiarato di non volere più essere “collegata” a Musk in alcun modo, senza offrire però dettagli sui motivi della scelta di adottare il cognome della madre. Stando al Daily Mail, la rottura con Vivian è stata per Musk “il dolore più grande dopo la morte del suo primogenito”.