Negli Usa c'è un'invasione di spie russe: la minaccia fa tremare l'Fbi

Il numero delle spie russe attive negli Stati Uniti rimane «troppo alto» nonostante i recenti tentativi di smascherarle. È questo l’allarme lanciato dal direttore dell’Fbi Christopher Wray che, durante un intervento ad un convegno all’International Spy Museum, ha detto che «la minaccia dello spionaggio russo tradizionale continua ad essere consistente». «La presenza dell’intelligence russa, ed intendo spie russe, è ancora troppo grande negli Stati Uniti - ha sottolineato il numero uno degli agenti interni - ed è qualcosa con cui ci scontriamo costantemente e stiamo cercando di bloccare, prevenire ed interrompere in tutti i modi possibili». «Se c’è bisogno di ricordare quali siano gli interessi della Russia, basta vedere quello che succede in Ucraina - ha poi continuato Wray - così noi non prediamo di vista il fatto che queste stesse persone sono coinvolte in azioni sconsiderate e nell’aggressione dell’Ucraina». Va avanti incessantemente lo scambio di accuse tra Mosca e Washington, con i rapporti tornati ai livelli di tensione della Guerra Fredda.