Biden a picco nei sondaggi: quanti americani lo sostengono. Crollo drastico

Il 73% degli elettori registrati considera Joe Biden "troppo vecchio per potersi candidare alla presidenza" nelle elezioni Usa 2024. A circa 14 mesi dal voto per la Casa Bianca, arriva un segnale preoccupante per il presidente, che il 20 novembre compirà 81 anni. Il dato è contenuto in un sondaggio del Wall Street Journal realizzato tra il 24 e il 30 agosto. Ma non è tutto. Altri numeri da incubo non fanno dormire sonni tranquilli a Biden. Stando ai risultati di un sondaggio della Cnn, solo il 39% degli elettori approva l'operato del presidente. Un altro dato, poi, balza all'attenzione. Quasi la metà degli elettori registrati ritiene che qualsiasi candidato repubblicano sarebbe un'alternativa migliore a Biden nel 2024.